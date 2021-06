A concessionária Ecovia começou a executar na segunda-feira (14), um programa de serviços de drenagens da obra de duplicação da PR-407, rodovia de acesso ao litoral do Paraná.

As obras de drenagem serão realizadas em duas frentes de serviços, inicialmente entre o km 17,650 e km 18, em ambos os lados, com programação de duração de 20 dias, e a segunda etapa entre o km 18,400 e km 18,800, também em ambos os lados, com programação de duração de 15 dias.

As obras de duplicação da PR-407 serão realizadas entre os km 17,4 e o km 19, com programação de conclusão em fevereiro de 2022. O Projeto está exposto na sede da Associação Comercial do Litoral do Paraná. Em caso de dúvida, acione a Gerencia de Engenharia da Ecovia pelo telefone (045) 99807-0867.

Mudança no 0800

A Ecovia informou que o novo número para atendimento de emergência, panes, remoções e guinchos é o 08006410277.