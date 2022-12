Está oficialmente confirmado. O vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel vai assumir a Secretaria das Cidades do Governo do Paraná a partir do dia 1º de janeiro. A pasta era anteriormente chamada de Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas.

Mesmo sendo vice-prefeito da capital paranaense, Eduardo Pimentel pode trabalhar nos dois cargos. No entanto, ele deverá escolher qual remuneração pretende receber, já que não pode acumular os dois salários – segundo prevê a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

No início da gestão de Greca, Eduardo Pimentel chegou a acumular duas funções: de vice-prefeito e também de secretário municipal de Obras Públicas. Na época, ele recebeu apenas por uma função.

O que faz um secretário das Cidades?

Eduardo Pimentel será responsável pela formulação de políticas públicas e diretrizes para a melhoria da infraestrutura urbana dos municípios – que seguem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ele ainda vai acompanhar os financiamentos que estão em andamento para a liberação de creches, centros comunitários, barracões industriais e praças, e também melhorias no planejamento das cidades.