Uma educadora física de Curitiba faturou, no sorteio do Nota Paraná, o prêmio de R$ 1 milhão do programa, que incentiva a população a colocar o CPF na nota em troca de prêmios. No total, são sorteados R$ 2 milhões por mês aos cidadãos. Há também premiações de R$ 200 mil, R$ 10 mil e R$ 10.

A pandemia de covid-19 havia dificultado a vida profissional dela com o cancelamento de aulas e, consequentemente, diminuição da renda mensal. “Alguns alunos foram muito bacanas e tiveram condições de continuar pagando para ter aulas online, mas muitos desistiram. Tivemos que renegociar aluguel do espaço e também o financiamento do apartamento onde vivo com meu marido”, disse a ganhadora.

A ganhadora contou que esse foi um período de muita tensão. ”Na minha carreira não existe a possibilidade de entrar num projeto ou uma empreitada que possa render R$ 200 mil, R$ 300 mil, como pode acontecer, por exemplo, com muitos advogados ou arquitetos. Então eu nunca tinha nem visto tanto dinheiro. Mas com esse milhão do Nota, agora podemos ficar mais tranquilos”, comemorou.

Ela vai ajudar a mãe a quitar um imóvel em Campo Grande (MS) e, mesmo com o prêmio, ela não pensa em parar de trabalhar. “Seguirei na minha profissão, trabalhando. Afinal, é o que gosto de fazer”.

Como participar do Nota Paraná

Para participar dos sorteios basta acessar o sistema e aderir ao regulamento, no perfil do cadastro no site http://www.notaparana.pr.gov.br. Ao solicitar o CPF na nota o contribuinte ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra e mais um bilhete a cada R$ 200, cumulativamente.

Todos os sorteios são auditados por uma consultoria independente, de acordo com as regras estabelecidas pela legislação vigente.