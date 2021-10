Na madrugada deste sábado (23), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), uma mulher foi agredida durante procedimentos da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu). O caso aconteceu durante uma abordagem da Polícia Militar, na rua Raul Pompéia, para fiscalização e combate de aglomerações e foi filmado por pessoas presentes no local.

A confusão começou após o fechamento de uma hamburgueria da região, por conta do descumprimento de normas sanitárias estabelecidas para o controle da pandemia da covid-19 em Curitiba. Os policiais abordaram um rapaz por desacato. Ele seria entregador do estabelecimento, segundo a PM. Em um vídeo, feito pela dona da lanchonete, imagens mostram o homem sendo arrastado e jogado no chão durante a abordagem. Nesse momento, a mulher reclama com os PMs e parece ser agredida.

Veja o vídeo enviado à rerportagem pelo advogado da mulher

“Vocês passaram dos limites! Ridículos”, exclama Estephany Rodrigues, enquanto grava a cena. Porém, ao se aproximar dos policiais, a mulher tem o celular derrubado no chão. Durante a discussão, Estephany também é derrubada e começam as agressões.

Imobilizada, o vídeo mostra a mulher recebendo golpes no rosto e o joelho do policial sobre o rosto dela. Com gritos e choro, Stephany sinalizou a violência: “Ele tá quebrando minha mão”. Em outro vídeo, publicado nas redes sociais, Estephany aparece no hospital, com sangramentos no rosto.

Segundo o capitão da Polícia Militar e coordenador da Aifu, Ronaldo Carlos Goulart, que aparece nas gravações, a força utilizada foi a necessária. “A questão é a maneira que ela estava se comportando. Uma pessoa totalmente desequilibrada, transtornada, reagindo, ela precisa que a força seja feita para conter, e a força é feita a medida do necessário”, disse ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC.

Ainda segundo o capitão, quem define o quanto de força vai ser exercido para a contenção é a pessoa que está reagindo, independente se é homem ou mulher. “A partir do momento que reage à prisão, que desacata, desrespeita, se debate, que fica em uma posição totalmente transtornada, vai precisar do uso da força. E, no caso, verifica-se que foi a força necessária para conter a ação”, completou.

A defesa de Estephany, em nota, julgou a ação excessiva. O advogado Igor José Ogar, que defende a vítima, disse que a ação de alguns policiais militares, principalmente a do PM que utilizou um objeto para bater no rosto da moça, “foi uma ação covarde e totalmente desproporcional”.

Em nota, a defesa defendeu que os PMs que participaram da ação sejam “retirados das ruas e das funções imediatamente”. E que buscará a reprimenda de todos os maus policiais, “minoria que envergonha de asa classe de heróis”, diz o texto.

E aí, PM?

Procurada, a Polícia Militar disse que as imagens da agressão serão avaliadas.

Leia a nota da defesa da mulher na íntegra

“O advogado Igor José Ogar, que defende a vítima Estephany, proprietária da hamburgueria que foi objeto de fiscalização de rotina, vem a público esclarecer que a ação de alguns Policiais Militares, principalmente a do PM que utilizou um objeto para bater no rosto da moça, foi uma ação covarde e totalmente desproporcional.

A própria PM repudia a ação desses maus policiais, minoria na respeitosa corporação, tanto que não são todos os PMs que aparecem no vídeo, que colaboram com a agressão desta vítima. Esses PMs não têm o menor preparo psicológico nem profissional, devem ser retirados das ruas e das funções imediatamente.

O que mais choca a sociedade, é um capitão que deveria comandar a operação, reprimir tal barbárie por parte de agentes públicos tem o despautério e a desfaçatez de afirmar que a boina é leve e não deixa lesão (aproveitando a conduta agressiva).

Faço a seguinte indagação, bater com um chinelo de dedo na cara dele, ou algo assim é permitido? O chinelo é tão leve quanto uma boina ou uma cinta. A vítima tem 1 metro e 59 de altura, saiu inteiramente lesionada. Se esses policiais fizeram isso com uma empresária, que paga seus impostos, tendo toda a ação filmada, imagina o que não fariam com pessoas de menor poder aquisitivo que são abordadas em locais ermos, sem nenhum celular ou testemunhas para filmar?

Buscaremos a reprimenda de todos os maus policiais, minoria que envergonha de asa classe de heróis”.

