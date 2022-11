Ameaças de todas as formas, assim vivia angustiada Suellen Rodrigues, morta pelo ex-marido Jaminus Quedaros na segunda-feira (31), na frente dos dois filhos na frente da Escola Municipal Professora Donatilla Caron dos Anjos, localizada no bairro Cajuru, em Curitiba.

Suellen a sua advogada trocaram áudios a respeito do descumprimento de uma medida protetiva por parte de Jaminus. Um mandado de prisão chegou a ser expedido seis dias antes do crime, mas não cumprido. Os áudios foram revelados pela RPC e são muito fortes.

Suellen aparece chorando e cita uma briga entre o casal. “Doutora do céu, você precisava ver a cara dele, o jeito que ele estava dentro do carro. Sabe? Eu tenho muito medo dele. Tomara que eles cheguem logo [polícia], que eles passem logo aqui. E o pior que eu nem vou acordar minha vó ali, coitada, porque já tem pressão alta, né? Então, eu tô aqui no escuro, apaguei tudo as luzes, as crianças né, e tô esperando aqui. Tomara que eles cheguem logo, que passem logo por aqui”, disse a vítima.

Em outra mensagem, Suellen relata que o ex-companheiro não não a deixava “em paz”. “Ele tá muito transtornado, ele vai fazer algo pra mim, eu sinto isso.”

Suellen morava em Prudentópolis, centro-sul do Paraná, e deixou a cidade com os filhos na tentativa de conseguir viver com mais tranquilidade em Curitiba. Eu ando tão nervosa e com tanto medo. Nem dormir estou conseguindo. Não aguento mais ficar nessa cidade, não quero mais ficar aqui”, escreveu.

O advogado está preso desde a quinta-feira (03) após se apresentar à Polícia Civil do Paraná.

Assassinada na frente dos filhos

O crime foi registrado na segunda-feira. Imagens de uma câmera de segurança em frente à unidade de ensino mostram que o advogado chegou ao local em um carro, desce do veículo e corre em direção à ex. Ele troca algumas palavras e depois atira contra a vítima na frente das crianças. O filho mais velho corre do local, enquanto a menina mais nova tenta impedir a ação do homem. Após chegar a arrastar a vítima no chão, o advogado foge.