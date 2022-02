O instituto Paraná Pesquisas publicou nesta quarta-feira (2) uma nova pesquisa eleitoral para a disputa presidencial de 2022 (veja metodologia e registro abaixo). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia em primeiro, com 40,1% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 29,1%.

Em terceiro lugar estava Sergio Moro (Podemos). O ex-juiz e ex-ministro da Justiça tinha 10,1% das intenções de voto nos dias em que a pesquisa foi realizada. Depois apareciam Ciro Gomes (PDT – 5,6%), o governador paulista João Doria (PSDB – 2,4%), o deputado federal André Janones (Avante – 1,1%), a senadora Simone Tebet (MDB – 0,8%), e os senadores Rodrigo Pacheco (PSD – 0,4%) e Alessandro Vieira (Cidadania – 0,1%).

No questionário espontâneo, quando o entrevistador não lê nenhum nome de pré-candidato a presidente para o eleitor entrevistado, Lula e Bolsonaro foram os mais citados (veja os números abaixo).

O instituto também quis saber se uma aliança entre Lula e o ex-tucano Geraldo Alckmin poderia impactar no voto do eleitor: 13,7% afirmaram que diminuiria sua vontade de votar em Lula e 10,6% disseram que aumentaria, mas a grande maioria (70,8%) disse que a presença de Alckmin na chapa petista não alteraria a vontade de votar no ex-presidente.

Primeiro turno eleições 2022

Estimulada – Cenário 1

Lula (PT) – 40,1%

Jair Bolsonaro (PL) – 29,1%

Sergio Moro (Podemos) – 10,1%

Ciro Gomes (PDT) – 5,6%

João Doria (PSDB) – 2,4%

André Janones (Avante) – 1,1%

Simone Tebet (MDB) – 0,8%

Rodrigo Pacheco (PSD) – 0,4%

Alessandro Vieira (Cidadania) – 0,1%

Branco/nulo – 7,3%

Não sabe – 3%

Estimulada – Cenário 2

Lula (PT) – 41%

Jair Bolsonaro (PL) – 29,6%

Sergio Moro (Podemos) – 10,6%

Ciro Gomes (PDT) – 5,8%

João Doria (PSDB) – 2,5

Branco/nulo – 7,5%

Não sabe – 3%

Espontânea

Segundo turno eleições 2022

Lula x Bolsonaro

Lula (PT) – 48,8%

Jair Bolsonaro (PL) – 34,4%

Branco/nulo – 13,5%

Não sabe – 3,4%

Lula x Moro

Lula (PT) – 47,1%

Sergio Moro (Podemos) – 29%

Branco/nulo – 20,2%

Não sabe – 3,7%

Bolsonaro x Moro

Jair Bolsonaro (PL) – 35,6%

Sergio Moro (Podemos) – 32,2%

Branco/nulo – 28,9%

Não sabe – 3,3%

Potencial eleitoral

O Paraná Pesquisas também perguntou aos eleitores em quem eles votariam com certeza e em qual candidato não votariam. Lula é quem tem o maior potencial eleitoral, segundo o levantamento: 30,8% votariam no ex-presidente. Já o pré-candidato tucano João Doria tem a maior rejeição, com 64,3% dos entrevistados dizendo que não votariam nele de jeito nenhum. Confira o resultado completo abaixo:

Metodologia

O levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas foi encomendado pela corretora de investimentos Bgc Liquidez, pelo valor de R$ 126 mil, e está sob o registro BR-09055/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram feitas entrevistas face a face com 2.020 eleitores entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro de 2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95% para uma margem de erro estimada de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. A metodologia completa das pesquisas eleitorais e os questionários aplicados podem ser consultados no site do TSE, neste link.

