Encerra no próximo dia 4 de maio o período de regularização do Título de Eleitor para as Eleições de 2022. A Justiça Eleitoral determinou a data limite tanto para quem votará pela primeira vez quanto para aqueles que precisam regularizar pendências de outras votações. A lei vale para o Paraná e demais estados do Brasil.

O processo pode ser feito sem sair de casa, pela Internet, para os seguintes serviços: primeiro título, transferência de município, alteração de dados e regularização de título cancelado. Para isso, é preciso acessar o portal Título Net e seguir as orientações.

O título de eleitor pode ser solicitado a partir dos 15 anos, desde que o eleitor complete os 16 anos até a data do pleito, no dia 2 de outubro. A Justiça Eleitoral recomenda que as pessoas não deixem para a última hora para evitar lentidão no sistema, filas e aglomerações.

Sem sair de casa

Em caso de dúvidas, a Justiça Eleitoral sugere que o eleitor ligue para o 0800-640-8400 (ligação gratuita), ou inicie uma conversa no site Balcão Virtual. Para contatos pelo Whatsapp, ou entre em contato por e-mail ou WhatsApp com a sua zona eleitoral.