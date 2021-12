As equipes de eletricistas da Copel que fazem o atendimento aos consumidores da Ilha do Mel passam a contar, a partir de agora, com uma ajuda providencial: dois carrinhos elétricos. Eles vão facilitar o transporte de materiais para os serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia e também o deslocamento dos profissionais, já que não há circulação de veículos a motor na ilha.

A entrega dos equipamentos foi feita na manhã desta sexta-feira (17), na Praia de Brasília, em solenidade que contou com as presenças do superintendente de Serviços, Marcelo Gonçalves; da superintendente de Manutenção, Andrea Bertolin; e do superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais, Júlio Omori; além dos gerentes das áreas da Copel envolvidas.

LEIA TAMBÉM:

>> Aparecimento de buracos na BR-277 após o fim do pedágio no PR será investigado, diz Ratinho Jr.

>> Homem se joga na frente de retroescavadeira para impedir demolição de Autódromo de Curitiba

“A aquisição destes veículos favorece os deslocamentos das nossas equipes, que agora dispõem de mais uma ferramenta de trabalho para agilizar as mobilizações, garantindo mais conforto e ergonomia”, afirmou Andrea Bertolin. Segundo ela, o carrinho vai ajudar na melhoria da qualidade do atendimento aos clientes da Copel na Ilha do Mel.

Meio ambiente

Localizada a quatro km de Pontal do Sul, na Baía de Paranaguá, litoral paranaense, a Ilha do Mel tem quase 2.600 hectares de área e um programa de preservação bastante restrito. Além do controle da entrada de visitantes que é feito no continente, nela não são permitidos veículos de tração animal ou a motor.

Desde 1998, a ilha conta com fornecimento de energia elétrica diretamente do continente 24 horas por dia. O carro elétrico tem autonomia de 100 km e capacidade de transporte de uma tonelada e dois ocupantes. Ele vai agilizar o atendimento a situações emergenciais e de manutenção das redes elétricas, respeitando as condições ambientais do local.

Web Stories