A queda de elevador de um sobrado de três andares deixou quatro pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (18) em Curitiba. O acidente ocorreu na Rua Cruzeiro do Sul, no Sítio Cercado, por volta das 16 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram familiares e vizinhos. Todas tiveram fraturas nas pernas.

O helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA) chegou a ser acionado para auxiliar no resgate. A tenente Priscylla, do 1º Grupamento dos Bombeiros, disse que o elevador não suportou o peso das quatro pessoas e despencou de cerca de oito metros de altura. “As revisões do equipamento foram feitas em janeiro. Estava tudo em ordem. Servia para ligar os três pisos do sobrado. Infelizmente, despencou”, explicou a tenente.

Ainda segundo a tenente, uma vítima ficou com ferimentos mais graves, embora todas tenham ficado com fraturas. Eram três mulheres e um homem ocupando o elevador. A vítima mais grave foi socorrida de helicóptero e encaminhada a um hospital da região de Curitiba.