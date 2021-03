O tempo segue úmido e instável em Curitiba e região nesta quarta-feira (24). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos que sopram do oceano em direção ao continente seguem atuando e há chance de pancadas de chuva com raios na capital. O sol pode aparecer em alguns momentos. No Litoral, o tempo também oscila e o sol fica entre nuvens. Chuvas isoladas também devem ocorrer ao longo do dia.

Em Curitiba, nesta quarta, as temperaturas previstas devem variar entre 18º C e 28º C. Segundo o Simepar, o tempo deve ficar instável na maior parte das regiões do Paraná. Apenas na região Norte do estado o sol deve predominar.

“O padrão de instabilidade continua mais acentuado sobre a metade Sul do estado. A formação de áreas de instabilidade, a partir do período da tarde, pode ocasionar pancadas de chuvas isoladas acompanhadas, em algumas áreas, de descargas elétricas”, informa o Simepar.

Ainda conforme a meteorologia, Curitiba e demais regiões seguem com a tendência de tempo abafado, com as temperaturas mais amenas pela manhã e em elevação ao passar do dia. A capital deve ter momentos de sol, o que ajuda a elevar as temperaturas.

Litoral

Nas praias do Paraná, o sol entre nuvens será predominante nesta quarta-feira. O risco de pancadas isoladas de chuva é maior no período da tarde.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 21º C e 29º C.