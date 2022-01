A quarta-feira (19) vai ser de temperaturas altas em todo o Paraná. O dia já começou quente em Curitiba e o tempo abafado deve provocar chuva para a tarde.

+Leia mais! Sanepar vai suspender o rodízio no abastecimento de água em Curitiba

Segundo o Simepar, o tempo abafado mantém o cenário de instabilidade sobre o Paraná, ou seja, a massa de ar que atua sobre o Estado ainda é quente e úmida. Com isso, chuvas continuam sendo esperadas sobre as diversas regiões paranaenses, preferencialmente a partir do período da tarde, ocorrendo de forma rápida e localizada. Não se descarta ocorrência de temporais localizados.

Para Curitiba, a máxima pode chegar a 29°graus com 83% de chuva para o dia. A intensidade não deve ser forte (2,2 mm). Para os próximos dias, a previsão não deve alterar radicalmente.

+Viu essa? Surto de virose em Guaratuba é revelado após análise do Lacen. Saiba o que foi!

Em Guaratuba, no litoral do Paraná, a máxima pode ultrapassar os 30°graus no começo da tarde. Já a chuva, a possibilidade de ocorrer é menor comparada ao tempo de Curitiba.

Já no interior, maçarico ligado no último. Em Maringá, no norte do estado, os termômetros podem alcançar 34°graus. Protetor solar e muita água para refrescar. Boa quarta!

Web Stories