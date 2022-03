Os primeiros dias do mês de março em Curitiba vão apresentar tempo abafado e com chance de chuva forte para o período da tarde. Não se descarta a ocorrência de tempestades em alguns pontos com rajadas de ventos fortes, como as registradas nesta terça-feira, quando várias ruas da cidade tiveram trechos alagados. É importante lembrar que Curitiba, bem como todo o Paraná, seguem em alerta laranja de temporal.

Segundo o Simepar, as condições do tempo seguem em instabilidade atmosférica em todas as regiões do Paraná, e com a expectativa que o aquecimento não seja tão expressivo em relação aos últimos dias, mas continua abafado.

Em Curitiba, a quarta-feira (02), o tempo vai ser bom na maior parte do período com a máxima podendo chegar a 27°graus. Com essa sensação de abafamento, existe a previsão de chuva para o meio da tarde. A tendência não é ser algo intenso se comparado a de terça-feira (01), que provocou alagamentos em alguns pontos da cidade.

Para o decorrer da semana a previsão segue nesta linha: tempo aberto pela manhã, com temperatura alta e chances de chuva mais forte a tarde/ noite. Já no fim de semana, garantia de sol.

Litoral e Interior

Na previsão do Simepar, o litoral deve apresentar chuva com maior intensidade comparado a Curitiba nesta quarta. Em Guaratuba, pode chover quase 10mm. Já no interior, a região norte do estado vai ter sol e chuva. Aliás, em Londrina, previsão de chuva intensa para o período da tarde.