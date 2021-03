Exatas 136 pessoas foram multadas em um único dia no Paraná, por descumprimentos aos decretos estaduais contra o contágio da covid-19 e infrações relativas à pandemia. As ações de fiscalização da força-tarefa especial ocorreram entre a sexta-feira (5) e o sábado (6) e contaram com apoio de policiais do Paraná.

Além das multas pessoais, também foram multados 82 estabelecimentos e outros 42 foram interditados. 136 pessoas multadas por infrações relacionadas à pandemia. O relatório é da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Desde o começo da força-tarefa especial, foram aplicadas 294 multas a pessoas físicas e 164 a pessoas jurídicas, além de 178 interdições.

De acordo com o balanço, 606 estabelecimentos foram fiscalizados e 303 dispersões de aglomerações foram registradas. Houve 344 denúncias e 47 resultaram em intervenções policiais. Em relação a medidas mais drásticas, 62 adultos foram presos ou conduzidos para delegacias, e quatro adolescentes foram apreendidos. Houve, ainda, a apreensão de uma arma de fogo, 53 equipamentos eletrônicos e 13 veículos.

Ainda segundo a Sesp, são mais de três mil agentes nas ruas e mais de mil viaturas circulando pelo Paraná nessa força-tarefa estratégica, que tem ação de helicópteros e conta com uma Delegacia Móvel. Trabalham na força-tarefa profissionais da Sesp, das polícias Militar, Civil e Científica, do Corpo de Bombeiros e dos departamentos Penitenciário (Depen) e de Inteligência (Diep).

Para conter o contágio do coronavírus que avança no Paraná e sufoca o sistema de saúde com a lotação de leitos nos hospitais públicos e privados, o Decreto 6.983/2021 foi renovado na sexta-feira e vale até a próxima quarta-feira (10).

Após esse prazo, entra em vigor uma nova normativa, que mantém a restrição de circulação de pessoas e a venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais de uso coletivo após as 20h, além de suspender qualquer tipo de evento que propicie aglomeração.

O novo texto também afirma que compete à Sesp, em cooperação com as guardas municipais, manter uma operação diária e intensa de fiscalização nas ruas. A população pode ajudar com denúncias nos canais oficiais, nos telefones do Disque Denúncia 181 e no da Polícia Militar 190.