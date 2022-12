A Polícia Militar do Paraná realizou 98 prisões na Litoral em apenas dez dias. Foram 12 cumprimentos de mandados de prisão e 86 prisão em flagrante do dia 17 de dezembro até esta terça-feira (27). As ações aconteceram durante o Verão Maior Paraná.

Os dados coletados se referem aos atendimentos e ações realizadas pelos policiais militares em todos os municípios do Litoral. Além das prisões, os militares estaduais também apreenderam seis adolescentes, três armas de fogo e recuperaram cinco veículos.

Em relação às ocorrências mais atendidas, a principal, mais uma vez, é a perturbação de sossego, com 141 atendimentos nos dez dias de operação. Outra ocorrência bastante demandada é a de violência doméstica, com 36 atendimentos.

Ainda nos primeiros dez dias, a Polícia Militar fez a abordagem de, aproximadamente, quatro mil pessoas e de mais de 1,3 mil veículos.