A chuva persiste em Curitiba, causando estragos e quedas de árvore pela cidade. No boletim divulgado às 14h30 desta quinta-feira (02) pelo Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres, a precipitação acumulada chegou a 76 mm nas últimas 24 horas – nível que chega quase a metade do registrado no mês de maio (135 mm). As rajadas de vento chegaram a 38 km/h às 2 horas da madrugada.

Com tanta chuva, que segue intensa desde domingo (29), o solo encharcou e somente nesta quinta-feira (02), 19 ocorrências de quedas de galhos ou árvores foram registradas pela Central 156 da Prefeitura de Curitiba. Entre as ocorrências, uma árvore centenária da Praça Eufrásio Correia caiu e por muito pouco não atingiu o Palácio Rio Branco, sede da Câmara Municipal dos Vereadores.

A prefeitura também registrou cinco fornecimentos de lonas nos bairros Tatuquara, Sítio Cercado, Guaíra, Cachoeira e Uberaba. A chuva também causou transtornos no Centro, Água Verde, Jardim Botânico, São Miguel, São Lourenço, Santa Cândida, Alto Boqueirão, Bairro Alto, Alto da XV, Bom Retiro e Butiatuvinha.

É muita água!

Desde o último domingo, o pluviômetro localizado no bairro Umbará registrou 163 mm de chuva. O índice já é maior que o registrado durante todo o mês de maio, que fechou em 135 mm.

No mesmo período, o pluviômetro do bairro Vista Alegre choveu um acumulado de 168 mm. Em outros pluviômetros espalhados por Curitiba, também registraram números expressivos como: São Braz (154 mm), Butiatuvinha e Santa Felicidade (144 mm)

Chuva faz três reservatórios atingirem 100%

Com a chuva que não dá trégua desde o início da semana em Curitiba e região metropolitana, os reservatórios do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba chegaram a 92,15% nesta quinta-feira (02).

Apesar dos estragos que vieram com as chuvas, três dos quatro reservatórios da região metropolitana chegaram a 100% da capacidade.

