Servidores públicos do Paraná fazem um ato no Centro Cívico, em frente à Assembleia Legislativa do Paraná, nesta terça-feira (21). Eles cobram do governo estadual uma equiparação salarial proporcional às perdas geradas pela inflação. Professores questionam ainda a utilização do Processo Seletivo Simplificado, o PSS, para a contratação de profissionais no lugar de concurso público.

O dia de paralisação conta com caravanas de várias cidades do Paraná, com professores, além de servidores do Sindijus, da Emater, Depen, entre outros órgãos. Além de palavras de ordem, os manifestantes exibiam faixas pedindo o fim da terceirização dos funcionários e a realização de concursos para o “fim das incertezas e humilhação” de profissionais. Segundo a APP Sindicado, responsável pelo protesto, servidores do Paraná acumulam 36% de data base, a recomposição da inflação.

Trânsito complicado

Policia militar utilizou motos para fechar as ruas durante a passagem dos manifestantes pela Av. Cândido de Abreu. Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

O trânsito no local precisou ser bloqueado em ruas que ligam a Praça do Homem Nú, onde começou o protesto, até a Praça Nossa Senhora do Salete, onde fica a administração estadual.

A Polícia Militar acompanhou a manifestação com agentes da Rotam e policiais em motocicletas. Por sinal, estas motos utilizadas pelos agentes de segurança custaram cerca de R$ 80 mil cada. Relembre aqui mais informações destas viaturas.

Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

E aí, Governo do Paraná?

Questionado sobre a manifestação dos servidores, o governo do Paraná informou que instituiu reajuste de 3% para todos os servidores neste ano, além de modernizar as carreiras de professores e educadores e forças de segurança pública, além de implementar auxílio-alimentação para algumas carreiras.. Veja a nota na íntegra:

“A administração estadual também instituiu a Polícia Penal, ajustou as carreiras no Detran e realizou concursos públicos para contratação de policiais militares, policiais científicos, policiais civis, bombeiros e fiscais ambientais para o Instituto Água e Terra e fiscais agropecuários para a Adapar. Na Educação, foi implementada uma gratificação para diretores. Na Segurança Pública, todas as carreiras ganharam a possibilidade de diárias extrajornadas. Todas as áreas da administração estadual foram atendidas, algumas com avanços recordes, como o maior piso regional da educação e os maiores salários para o ingresso inicial na Polícia Militar. Estado e servidores seguirão dialogando para encontrar novas soluções em conjunto para o futuro“, disse o governo em nota.

