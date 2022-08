Dados mais recentes do Itamaraty mostram que 4,2 milhões de brasileiros estão expatriados. EUA, Portugal, Reino Unido e Japão concentram as maiores comunidades. A maior consultoria de mobilidade global da América Latina, Aquila Oxford Group, com sede em Curitiba, detectou aumento de 40% na procura de brasileiros por cidadania estrangeira e promoverá evento gratuito nesta quinta-feira (11) em Curitiba.

Em 10 anos, o aumento do número de brasileiros que deixou o país rumo ao exterior foi de 36%. Dados recentes da Polícia Federal confirmam este movimento, mais de 130 mil brasileiros deixaram o país e não voltaram no primeiro semestre deste ano.

Entre os cinco países com mais brasileiros, estão os Estados Unidos, com 1,7 milhão; Portugal, com 276 mil; o Paraguai, com 240 mil; o Reino Unido, com 220 mil; e o Japão, com 211 mil brasileiros. Para o especialista em mobilidade global com 15 anos de experiência, Lucas Silva Lima, que dirige a consultoria Aquila Oxford Group, o maior interesse em eventual cidadania estrangeira se deve a maior preocupação com a legalidade na hora de imigrar a outro país.

“Detectamos na Áquila Oxford Group um aumento de 40% na procura de brasileiros em busca de informações sobre suas chances de obter uma cidadania estrangeira. O movimento reflete uma maior preocupação para entrar pela porta da frente em países da Europa e nos Estados Unidos. Muitas pessoas podem conseguir uma cidadania europeia, por exemplo, e desconhecem”, explica Lucas Silva Lima.

Serviço

Data: 11 de agosto de 2022 às 19h

Local: edifício NEO, AV. Cândido Abreu. 470 Centro Cívico de Curitiba — Estacionamento no Local