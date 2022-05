O inverno só chega no fim de junho, mas nos Sacolões da Família em Curitiba já é possível encontrar frutas, verduras e legumes típicos da estação mais fria do ano. Nas Nestes locais é possível encontrar tangerina, carambola, brócolis, inhame, cará, nabo, rabanete, batata-doce e mandioquinha. Tudo ao preço máximo de R$ 3,69 o quilo. Não é preciso fazer cadastro, basta chegar e encher as sacolas.

+Veja mais! Cinco receitas fáceis pra fazer sopa em casa!

Katlyn Cristina Aparecida, 24 anos, é a responsável pelas compras do restaurante da avó, especializado em culinária portuguesa. Nesta quinta-feira (26), ela esteve no Sacolão da Família da Matriz, na Praça Rui Barbosa (Centro), e encheu um carrinho com verduras, legumes e frutas que farão parte do cardápio do restaurante. “Aqui tem sempre muita variedade e tudo muito fresco e bonito. Sempre compramos aqui”, diz Katlyn.

Foto: Daniel Castellano/SMCS.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, reforça que os Sacolões da Família são os locais mais em conta para que a população tenha acesso a uma alimentação rica em nutrientes com preço baixo. “No inverno é preciso redobrar os cuidados com a saúde e a ingestão de frutas e verduras contribui para elevar a imunidade”, salienta o secretário.

+Leia mais! Procurando o que fazer? Conheça cinco lugares pouco conhecidos de Curitiba

Partiu Sopa?

Nas unidades dos Sacolões da Família, a variedade é um diferencial para quem procura aquele ingrediente especial para uma refeição mais quente, como caldos e sopas. A coordenadora da unidade da Matriz, Katiane Maschio, conta que muitos fregueses vão atrás de ingredientes específicos e outros por praticidade.

+Não quer fazer sopa? Veja cinco locais bacanas pra comer sopa em Curitiba!

“Temos produtos que não se acha em qualquer lugar, como a batata yacon, recomendada para diabéticos, e a bandeja com mix de ingredientes cortados para facilitar o preparo das sopas”, explica Katiane.

Onde tem Sacolão da Família em Curitiba?

Sacolão da Família Boa Vista

Endereço: Av. Paraná, 3600

Telefone: (41) 3053-7372

Sacolão da Família Boqueirão

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 10350

Telefone: (41) 3092-5656



Sacolão da Família Carmo

Endereço: Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430

Telefone: (41) 3086 0951



Sacolão da Família Fazendinha

Endereço: R. Adorides de Jesus Cruz Camargo, 1700

Telefone: (41) 3245-3316



Sacolão da Família Jardim Paranaense

Endereço: R. Dr. Benedicto Siqueira Branco, 277

Telefone: (41) 3379-6817



Sacolão da Família Pinheirinho

Endereço: Av. Winston Churchill, 1901

Telefone: (41) 3076-7501



Sacolão da Família Rui Barbosa

Endereço: Pç. Rui Barbosa, 101

Telefone: (41) 3224-3889



Sacolão da Família Santa Cândida

Endereço: Av. Paraná, 4818

Telefone: (41) 3356-2432



Sacolão da Família Santa Efigênia

Endereço: R. José Carlos Puppi, 35

Telefone: (41) 99776-6623



Sacolão da Família Santa Felicidade

Endereço: R. Santa Bertilla Boscardin, 213

Telefone: (41) 3026-6928

Estreias Stranger Things 4 mais filmes e séries chegam nesta semana; confira! Além da Ilusão Davi não encontra Isadora e se desespera Pantanal Jove revela a Juma que é neto do Velho do Rio Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Top Gun: Maverick”