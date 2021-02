O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está oferecendo mais de 12 mil vagas de estágio e aprendizagem a partir desta segunda-feira (22). Para conferir as vagas, é preciso acessar o site até o dia 26 de fevereiro.

A oportunidade está sendo chamada de Maratona de Vagas. Jovens e adolescentes que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho te esta chance de iniciar no trabalho. Luiz Gustavo Coppola, superintendente nacional de Atendimento do CIEE, reforça que o início do ano é o período com mais opções para encontrarem vagas nas empresas. “Nos primeiros meses do ano, temos uma janela única de oportunidades. Por meio da campanha, queremos engajar os jovens, oferecer suporte e mostrar que sim, é possível alcançar espaço no mundo do trabalho”, disse Coppola.

O estágio é uma atividade escolar supervisionada e de responsabilidade social para as empresas que oferecem oportunidades de profissionalização aos jovens. O estágio é o primeiro passo para o estudante adquirir experiências que o ajudarão a ter acesso ao futuro emprego, contribuindo para a construção da carreira profissional escolhida.

O que é o Programa de Aprendizagem?

Trata-se de um programa desenvolvido que possibilita um contrato especial com vínculo empregatício e com prazo determinado, a inserção de jovens e adolescentes ao mundo do trabalho. Todos os cursos ofertados pelo Programa de Aprendizagem são realizados de forma simultânea com a aprendizagem prática na empresa. As disciplinas específicas dos cursos são divididas em módulos relacionados com diversos temas.

O Programa conta com uma equipe de instrutores altamente capacitados que se utilizam de métodos de ensino práticos e arrojados, adaptados ao mundo dos jovens, aliando com facilidade a teoria com a prática vivenciada nas empresas, contribuindo com o desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional dos aprendizes.

Além disso, o CIEE/PR cadastra e encaminha adolescentes e jovens às empresas parceiras, realizando também, acompanhamentos periódicos do seu desempenho no ambiente de trabalho, através de avaliação comportamental e de relatório de aprendizagem, disponibilizando, ainda, aos jovens e aprendizes, quando necessário, acompanhamento sócio-familiar e psicológico, visando sempre o comprometimento e desenvolvimento dos participantes.