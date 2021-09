A Agência do Trabalhador de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, anunciou a abertura de 1 mil vagas para operador de telemarketing. Uma grande empresa irá se instalar no município e acionou a agência para organizar a busca por profissionais para trabalhar no bairro Maracanã.

Para fazer parte do processo seletivo os candidatos devem atender os seguintes requisitos: Ser maior de 18 anos; ter ensino médio completo; conhecimento básico de informática, disponibilidade de trabalho de segunda a sábado (sob o regime de horário entre 08h e 21h). O salário oferecido é de R$ 1.100,00, além de vale alimentação, vale transporte e plano de saúde.

A agência informa que não é exigida experiência, o que se revela uma ótima oportunidade para jovens que estão em busca do primeiro emprego. Os interessados devem enviar seu currículo para o email – agenciadotrabalhador@colombo.pr.gov.br. Também é possível enviar o currículo para o WhatsApp (41) 3666-6066.

O processo seletivo acontece entre os dias 13 a 20 de setembro de 2021. Após o envio dos currículos, serão agendadas as entrevistas na semana dos dias 23 a 30 de setembro.

Mais informações podem ser obtidas na Agência do trabalhador do Guaraituba, localizada na Estrada da Ribeira, 55, ou pelos telefones (41) 3666-6066 e 3666-4150.