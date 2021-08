Uma verdadeira operação foi montada por uma empresa de transportes na noite desta quarta-feira (22), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para a retirada de um avião das dependências do Aeroporto Internacional Afonso Pena. Desmontado, o Boeing 727 200 foi retirado em duas partes, por dois caminhões gigantes (42 metros de comprimento x 4,80 de largura).

O trânsito na região ficou complicado por volta das 22h, desde a saída da carcaça das dependências do aeroporto, até a saída do comboio da Avenida Rui Barbosa com destino à BR 277. Não se sabe quem é o proprietário da aeronave aposentada. Os dois caminhões, um com a parte da cabine e o “corpo” do avião, outro com as asas, seguiu rumo à Paranaguá.

As informações, bem coo a imagem desta nota, são da página São José Alerta.