Ao anunciar uma repescagem neste sábado (07) da primeira dose da vacina contra Covid-19 para moradores de Curitiba nascidos até 1990, a Secretaria Municipal da Saúde destacou que estima que cerca de 30 mil pessoas que já foram convocadas em datas anteriores ainda não compareceram a um dos pontos de imunização espalhados pela cidade.

“Quando a pessoa não comparece na data porque quer escolher a marca da vacina acaba atrasando o andamento de toda a campanha de vacinação. Precisamos do maior número de pessoas imunizadas no menor tempo possível. Vacina boa é vacina no braço”, alertou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

LEIA TAMBÉM:

>> Vacinação em Curitiba abre para nascidos em 1991 neste sábado; veja os locais

>> Paraná recebe 415.790 vacinas contra a covid-19 nesta sexta. Veja para quem vão as doses

Neste sábado, além de permitir a repescagem, a Secretaria da Saúde está chamando as pessoas nascidas em 1991 (ou seja, pessoas que já completaram 30 anos ou ainda vão completar neste ano de 2021). Para reforçar o atendimento, o número de pontos de vacinação aumentou para 27. Os locais vão funcionar das 8h às 17h.