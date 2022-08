Nesta sexta-feira (12), alunos da Escola Estadual Isolda Schmidt plantaram 51 mudas de árvores nativas da região às margens do Rio Belém, no Boqueirão, em Curitiba. A data coincidiu com o Dia Internacional da Juventude, que busca destacar a importância dos jovens na construção de um futuro promissor.

As mudas foram doadas pelo Horto da Barreirinha. O convite partiu do programa Amigo dos Rios, uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e a Sanepar pela recuperação ambiental dos rios da cidade, com a realização de obras de saneamento, limpeza e fiscalização, além de ações de educação ambiental e visitas técnicas.

De acordo com o representante do programa, Francisco Arantes, a ação desta sexta tem como objetivo incentivar a sustentabilidade e a conscientização da comunidade próxima ao Rio Belém. Desde 2019, o programa vem aumentando as áreas verdes da cidade e revitalizando bacias dos rios que cruzam a capital.

“Os plantios são feitos para a proteção dos rios, a revitalização da mata ciliar. No futuro, espera-se que essas árvores ajudem no microclima da cidade e que esses espaços voltem a ser um local de biodiversidade, onde pássaros se alimentam dos frutos e das sementes e roedores como a cutia e a capivara possam viver bem”, explica Francisco.

Para manter essas expectativas, ele destaca a importância da coletividade. O programa Amigos dos Rios incentiva a participação da comunidade em ações deste tipo e outras maneiras de auxiliar na preservação do meio ambiente. Seja separando lixo, fiscalizando sua rede de esgoto e caixa de gordura, e até mesmo denunciando comportamentos indevidos.

“De nada adianta realizar ações desse tipo sem que os moradores se envolvam no cuidado dessas árvores. Uma rua arborizada é muito mais agradável do que uma rua sem árvores. É preciso participar desta rede de preservação, por isso sempre visitamos as casas ao redor antes de realizar ações”, enfatiza.

Dia Nacional da Juventude

No dia 12 de agosto, comemora-se o Dia Internacional da Juventude. A data busca dar visibilidade para os problemas enfrentados pelos jovens, além de destacar sua importância na construção de um futuro mais promissor.

Para a jovem estudante Nathaly Abreu de Souza, de 14 anos, pelo menos uma árvore deve ser plantada por dia para que esse futuro seja alcançado. Com a ação desta sexta-feira, ela já plantou duas.

“Eu acredito que devemos devolver para natureza o que pegamos dela. Então, plantar essas mudas é o mínimo que podemos fazer. É importante que a escola incentive esse hábito”, destaca.