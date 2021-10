Em alusão ao Outubro Rosa, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba reforça que os exames de mamografia de rotina, para as mulheres residentes em Curitiba com 50 anos ou mais, podem ser agendados por telefone na Central de Atendimento (3350-9000). O exame deve ser realizado a cada dois anos e pode ser feito em qualquer período do ano.

Considerando a oferta mensal de mais sete mil exames por mês em todo o ano de 2021, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba já disponibilizou, até o final de setembro, mais de 63 mil exames de mamografia neste ano, mas foram realizados até este período 25.355.

“Não há falta oferta de mamografia em nossos serviços. Muito pelo contrário. Nossa oferta de exame tem sido maior que a procura. Esperamos que as mulheres que estão na faixa etária específica entrem em contato, agendem e compareçam para realizar o exame”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

“Não há filas para agendar mamografia. As solicitações são marcadas de uma semana para outra ou, no máximo, em 15 dias”, complementa a secretária da Saúde.

A Central de Atendimento funciona todos os dias da semana, das 8h às 20h. A SMS esclarece que, além da marcação via Central de Atendimento, as mulheres podem buscar diretamente a unidade de saúde para realizar o agendamento do exame.

Mulheres com menos de 50 anos e que tenham sintomas ou outra indicação de saúde específica devem buscar diretamente a unidade de saúde para avaliação e encaminhamento para exame de mamografia.

Preventivo

Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve fazer o exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.

O agendamento do preventivo também está disponível para as mulheres residentes em Curitiba por meio da Central 3350-9000.

Além do exame preventivo, está disponível na rede a vacina contra HPV – indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos.

Dicas para a prevenção do Câncer de Mama

– Evite o consumo de álcool, cigarro e outras drogas

– Controle seu peso com uma alimentação saudável

– Pratique atividades físicas

– Faça mamografia de acordo com orientação do profissional de saúde

– Se você tem ou teve algum familiar com câncer de mama ou ovário, procure orientações de um profissional de saúde

– Se você tem 50 anos ou mais, o exame de mamografia rotina deve ser feito a cada 2 anos.

