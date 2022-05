Em Curitiba para participar da Marcha para Jesus, neste sábado (21), o presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou a noite desta sexta-feira (20) para jantar em Curitiba e visitar o 20° Batalhão de Infantaria Blindado. O presidente estava com uma comitiva em uma pizzaria no bairro Alto da XV.

um grupo de aproximadamente 80 pessoas esperava o presidente deixar o loca.

Marcha pra Jesus

a Marcha para Jesus voltará a ser realizada na forma de caminhada em Curitiba. O evento, que na edição 2022 contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), está marcado para este sábado, com a concentração às 9 h na Praça Santos Andrade. O tema desta 27ª Edição da Marcha para Jesus em Curitiba é “A Alegria do Senhor é a Nossa Força”. Outros políticos, como o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) também devem participar do ato.

A marcha sairá da praça em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, onde será montado um palco para shows de música gospel, orações e apresentação de projetos sociais. O evento deve seguir até às 16 h.

Cruzamentos bloqueados

A prefeitura de Curitiba divulgou que os fiéis sairão da Santos Andrade em direção à Rua Marechal Deodoro, seguindo pela Avenida Marechal Floriano, Praça Tiradentes, Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu, até a chegada na Praça Nossa Senhora de Salete. Para garantir a segurança dos participantes, alguns cruzamentos serão bloqueadas. Das 6 h às 11 h, o entorno da Santos Andrade estará fechado, o mesmo ocorrendo com outras áreas no decorrer do trajeto. Confira os bloqueios:

-Cândido Lopes com a Avenida Marechal Floriano Peixoto

-Rua Cruz Machado acessando a Avenida Marechal Floriano Peixoto, assim acessando a Rua Cândido Lopes

-Rua Treze de Maio com a Rua Duque de Caxias

-Rua Presidente Carlos Cavalcanti a partir do cruzamento Rua Presidente Farias até a Rua Mateus Leme

-Praça Dezenove de Dezembro no cruzamento com a Rua Heitor Stockler assim acessando a Rua Ary Queiroz

-Rua Mateus Leme a partir da Rua Treze de Maio até a Rua Aristides Teixeira

Avenida João Gualberto com a Rua Augusto Severo

-Rua Campos Sales com a Rua Mauá

-Para a parte final do evento, na Praça Nossa Senhora de Salete, haverá bloqueios na -Praça Rio Iguaçu com o Largo Melwin Jones e na Rotatória da Mário de Barros com a Marechal Hermes. Esses locais ficarão bloqueados até as 17 h, para a limpeza da praça.

