O motorista de uma caminhonete Hilux fez um verdadeiro strike em pelo menos seis veículos e por pouco não causou uma tragédia na Rua Brasílio Itiberê, no Água Verde, bem perto da Arena da Baixada, na tarde desta quarta-feira (25). Hoje tem jogo do Athletico x Santos, pela Copa do Brasil, às 19h. Em tempos normais, a região estaria lotada de torcedores e o acidente poderia ir muito além dos danos materiais.

Testemunhas afirmam que o motorista teria alegado mal súbito antes da colisão. A caminhonete colidiu em um Palio que estava estacionado. Em ato contínuo, outros quatro carros e duas motos foram danificadas pela força da colisão. A polícia realizou bafômetro no causador da batida, mas não houve constatação de embriaguez.

Um dos proprietários dos carros atingidos estava próximo ao local e só ouviu o “estouro” da batida. “A mulher do motorista disse que ele é empresário, está passando por um momento complicado e toma muitos remédios. Teve um mal súbito, mas apesar de não ter seguro, disse que vai dar um jeito de pagar os prejuízos”, disse uma das vítimas.

Primeiro carro atingido pela caminhonete. Foto: Colaboração