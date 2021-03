Boletim covid-19 desta segunda-feira (08) apontam que Curitiba registrou, entre domingo (7) e segunda-feira, 2.114 novos casos de coronavírus e 32 óbitos de moradores por causa do novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. As novas vítimas são nove homens e 12 mulheres, com idades entre 36 e 85 anos. Dois deles não tinha fatores de risco para complicações da covid-19.

Com os dados desta segunda-feira, Curitiba já tem, desde o início da pandemia, 3.074 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 149.459 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 135.638 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 10.747 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

UTIs 96% ocupadas

Nesta segunda-feira (8/3), houve a ativação de 15 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19, todos no Hospital Santa Casa.

A taxa de ocupação dos 427 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 96%. No momento restam 19 leitos livres.

Números da covid-19 em 7 e 8 de março

2.114 novos casos confirmados

32 novos óbitos (29 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 149.459

Casos ativos – 10.747

Recuperados – 135.638

Óbitos – 3.074