Nos dois últimos dias, domingo e segunda-feira (21 e 22), Curitiba registrou mais 1.158 novos casos de covid-19. Com os novos números, a quantidade de casos ativos aumentou mais 400. Atualmente, 5.487 pessoas seguem com o vírus ativo e com potencial de transmissão da doença.

Os dados do boletim da Secretaria Municipal da Saúde informam que 21 novos óbitos foram registrados. Treze deles ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são nove homens e 12 mulheres, com idades entre 34 e 88 anos. Todos estavam internados e apenas uma mulher, de 49 anos, não tinha fatores de risco para complicações da doença.

LEIA TAMBÉM – Casos de covid-19 no primeiro dia de aulas presenciais fecham CMEI em Curitiba

Até agora, Curitiba totaliza são 2.841 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. 137.188 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 128.860 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Nesta segunda-feira (22) a taxa de ocupação dos 363 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 90%. No momento restam 37 leitos livres. Foram ativados dez leitos de UTI no Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns.

Números da covid-19 em 21 e 22 de fevereiro

1.158 novos casos confirmados

21 novos óbitos (13 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 137.188

Casos Ativos – 5.487

Recuperados – 128.860

Óbitos – 2.841