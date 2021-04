Nesta segunda-feira (5), a Secretaria Municipal da Saúde divulgou novos números da pandemia da covid-19 em Curitiba. Dados acumulados de domingo (4) e segunda-feira (5) revelam que 1.252 novos casos e mais 49 óbitos foram registrados. É o maior número de mortes já registrada num único boletim.

Do total de mortes, 45 ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são 24 homens e 25 mulheres, com idades entre 29 e 84 anos. Treze vítimas tinham idade abaixo de 60 anos e quatro não apresentaram fatores de risco para complicações.

Até o momento foram contabilizadas 4.018 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 177.327 pessoas testaram positivo para a covid-19 em Curitiba desde o início da pandemia, dos quais 162.549 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 10.760 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta segunda-feira (5), a Secretaria Municipal da Saúde ativou mais seis leitos de UTI exclusivos para pacientes SUS no Hospital Evangélico/Mackenzie. A taxa de ocupação destes 517 leitos está em 97%. Há 15 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 874 leitos de enfermarias SUS Covid-19 está em 88%.

Números da covid-19 em 4 e 5 de abril

1.252 novos casos confirmados

49 novos óbitos (45 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 177.327

Casos ativos – 10.760

Recuperados – 162.549

Óbitos – 4.018