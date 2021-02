Uma live realizada pela Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP) pretende orientar familiares de alunos sobre como ir para a aula de forma segura e respeitando os protocolos contra a covid-19. O início das aulas estaduais estava marcado para o dia 18 de fevereiro, mas a Secretaria de Estado da Educação optou por adiar para 1º de março.

A live é gratuita e será transmitida pela plataforma Sympla, a partir das 19h30 desta quarta-feira (10), através deste site.

Segundo a SPP, O Departamento de Saúde Escolar preparou um documento recentemente aos familiares, que contém alguns pontos essenciais que devem ser levados em conta.

São eles: manter o aluno em casa se ele apresentar qualquer sintoma; buscar o aluno imediatamente na escola caso ele comece a apresentar algum sintoma; informar a escola caso o aluno esteja com Covid-19 (suspeita ou confirmada); não levar o aluno à escola caso ele conviva com uma pessoa que está com o novo coronavírus; manter o aluno em aulas on-line caso ele pertença a algum grupo de risco; reforçar com o aluno as medidas de prevenção; entender que um resultado negativo não afasta necessariamente a Covid-19.

E, principalmente, caso permaneçam dúvidas, buscar mais informações com o pediatra do seu filho.