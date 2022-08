Denúncias da população foram fundamentais para a Guarda Municipal de Curitiba prender, nesta quarta-feira (3), um homem suspeito de cometer seguidos furtos de cabos de energia na Avenida Sete de Setembro, em pleno Centro. Em menos de duas semanas, três mil metros de fios foram roubados só nesta via.

Uma equipe do Grupo Tático de Moto (GTM) estava na região quando foi notificada via rádio sobre o furto da fiação elétrica de um semáforo na avenida, denunciado por moradores. Os guardas chegaram ao local, mas os suspeitos já haviam saído.

A equipe continuou o patrulhamento e encontrou um dos suspeitos na Avenida Iguaçu, no bairro Rebouças. Ele estava com um alicate e uma faca usados para cortar os fios. Foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para as medidas cabíveis.

O prejuízo

Equipes de manutenção coordenadas pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) constataram que mais de 3 mil metros de cabos foram furtados e vandalizados na Avenida Sete de Setembro no período de 20 de julho a 2 de agosto. O prejuízo é estimado em aproximadamente R$ 50 mil.

“Além do gasto, esses furtos implicam em retirar das ruas equipes que poderiam estar fazendo manutenção de outros lugares”, diz o diretor do Departamento de Iluminação Pública, Tony Malheiros. “Também deixam no escuro a região onde há o furto, comprometendo a segurança de quem trabalha e circula pelo local.”

As equipes da Smop trabalham na reposição dos cabos.

Ligue 153

Para colaborar com a prevenção deste tipo de crime, o cidadão pode fazer a denúncia ao telefone de emergência 153 da Guarda Municipal, que atende 24 horas por dia.

A ligação é atendida no Centro de Operações da Guarda Municipal, a partir do qual é feito o despacho de uma viatura operacional mais próxima do local indicado, para averiguações e possíveis abordagens a suspeitos.