Após realizar dois shows inesquecíveis em Curitiba neste final de semana, o “monstro sagrado” da MPB Caetano Veloso resolver dar uma voltinha no Centro Histórico da capital paranaense. Em pleno Largo da Ordem, o filho da Dona Canô gravou um vídeo falando sobre a araucária, a árvore símbolo do Paraná.

Apesar de ganhar ainda mais a simpatia e o carinho dos curitibanos com a iniciativa, Caetano deu duas informações incorretas.

Ele chamou a araucária de “Araucária Brasilienses”, quando na verdade o nome científico é “Araucária angustifolia“. Outra erro, que tá mais para imprecisão – já que em muitos lugares a araucária é chamada de “Pinheiro do Paraná” -, é que a araucária só existe no Paraná, quando ela é facilmente encontrada em todos os estados do Sul e alguns do Sudeste, como São Paulo, Minas Gerais e até no Rio de Janeiro.

De qualquer forma, o passeio de Caetano rendeu bastante repercussão. Os curitibanos gostaram da “mini-aula” que o artista tentou dar sobre um dos símbolos mais queridos dessa região. Até o prefeito Rafael Greca comentou a postagem que Caetano fez nas redes sociais.

Veja o vídeo!