Finalmente, após anos de espera, entra em funcionamento, nesta quinta-feira (31) a trincheira na Rua Fúlvio José Alice, que liga o Bacacheri ao Bairro Alto. Pedestres, ciclistas e condutores poderão utilizar a novidade a partir das às 11h desta quinta-feira. O binário das ruas Gustavo Rattman e Fúlvio José Alice terá aproximadamente um quilômetro de extensão, com mão única no trecho entre as ruas Mercedes Seiler Rocha e Dante Angelote, cruzando a BR-476 (Linha Verde) por duas trincheiras. A Tribuna avisou que a novidade entraria em funcionamento perto do aniversário de Curitiba.

A região concentra todo o fluxo de veículos vindo da Rua Fagundes Varela (continuação da Augusto Stresser), com direção ao município vizinho de Pinhais. Até então, havia somente uma faixa de trânsito para cada sentido, por uma única rua e conversões à esquerda, consideradas mais arriscadas.

“O novo binário dobra a capacidade de fluidez viária pelas duas vias, com duas faixas de trânsito para cada sentido, e assim deixam de existir os conflitos das conversões à esquerda”, explica a superintendente municipal de Trânsito, Rosangela Battistella.

As alterações

Com as mudanças, o motorista que segue sentido Bairro Alto poderá acessar a Rua Amazonas de Souza Azevedo que, depois do cruzamento com a rodovia (BR-476), passa a se chamar Rua Fúlvio José Alice.

Na direção oposta, sentido Bacacheri, o binário começa pela Rua José Zgoda, que no trajeto muda para o nome de Gustavo Rattman.

Agentes de trânsito estarão na região a partir das 9h para orientar os motoristas, ao longo de todo o dia, e para auxiliar nos serviços de mudança na sinalização.

Novo semáforo

Outra melhoria para organizar o direito de passagem de pedestres, ciclistas e motoristas será o início do funcionamento de um novo semáforo na Rua Amazonas de Souza Azevedo, na esquina com a Rua Fagundes Varela. Com o novo sentido de circulação, os demais semáforos já existentes no trecho serão modificados.

Obra recebeu os acabamentos finais ao longo dos últimos dias Foto: Arquivo/Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Outras vias com sentido único

Completando as alterações necessárias para que o caminho se torne mais seguro, outras vias próximas também passarão a ter sentido único de circulação a partir desta quinta-feira. São elas:

– Rua Mercedes Seiler Rocha passa a ter sentido único de circulação da Rua Gustavo Rattman para a Rua Anita Ribas.

– Rua Professor Raul Pinheiro Machado passa a ter sentido único de circulação da Rua Mercedes Seiler Rocha para a Rua Paulo Ildefonso Assumpção.

– Rua Paulo Ildefonso Assumpção passa a ter sentido único de circulação da Rua Professor Raul Pinheiro Machado para a Rua Amazonas de Souza Azevedo.

– Rua Anita Ribas passa a ter sentido único de circulação da Rua Mercedes Seiler Rocha para a Rua Paulo Ildefonso Assumpção.

– Rua Gustavo Rattman passa a ter sentido único de circulação da BR-4766 (Linha Verde) para a Rua Mercedes Seiler Rocha.

– Rua José Zgoda passa a ter sentido único de circulação da Rua Dante Angelote para a BR-476 (Linha Verde).

– Rua Rubens Evangelista de Macedo passa a ter sentido único de circulação da Rua Amazonas de Souza Azevedo para a Rua Anita Ribas.

– Rua Amazonas de Souza Azevedo passa a ter sentido único de circulação da Rua Paulo Ildefonso Assumpção para a BR-476 (Linha Verde).

– Rua Fúlvio Alice passa a ter sentido único de circulação da BR-476 (Linha Verde) para a Rua Dante Angelote.