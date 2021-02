O ex-governador Paulo Pimentel, de 92 anos, deve deixar, ainda nesta sexta-feira (12), o internamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. A informação é da assessoria de imprensa do hospital. De acordo com o boletim médico divulgado, o ex-governador do Paraná teve importante melhora em seu quadro clínico e vai agora para o quarto de internação, onde permanecerá em tratamento. O ex-governador está “lúcido, consciente, e respira sem ajuda de aparelhos”.

O ex-governador do Paraná foi internado no dia 21 de dezembro e encaminhado para a UTI no dia 25. Ele e a esposa, Yvone Pimentel, foram diagnosticados com covid-19. Dona Yvone Pimentel não resistiu às complicações da doença e morreu no dia 8 de janeiro.

O boletim médico do Hospital Nossa Senhora das Graças é assinado pela médica intensivista Iara Buselato Chen, coordenadora da UTI Geral do hospital.