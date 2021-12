Na primeira semana do verão, entre a sexta-feira (17) e a quinta-feira (23), a Polícia Militar (PM) registrou de 858 ocorrências policiais no Litoral do Paraná, durante a Operação Verão 2021/2022. Segundo a PM, as ocorrências que mais se destacaram foram as de perturbação do sossego.

Durante os atendimentos, 33 pessoas foram encaminhadas pelos policiais para a assinatura de Termo Circunstanciado e outras 89 foram detidas em flagrante delito.

A PM também informou que, nas orlas das praias e no interior das cidades litorâneas, as equipes fazem patrulhamento ostensivo e preventivo e realizaram nos primeiros sete dias cerca de 5 mil orientações aos cidadãos e foram abordadas outras 5,4 mil vezes por pessoas pedindo ajuda.

Nas ruas e estradas, foram vistoriados cerca de 3 mil veículos e elaborados mais de 300 autos de infrações de trânsito.

Após a divulgação dos dados, em nota a PM disse que os números refletem uma temporada de verão mais segura no Paraná. “Podemos resumir esses números como reflexo de em uma temporada de verão mais segura, com o cidadão aproveitando o litoral com mais tranquilidade e satisfação”, escreveu a assessoria.

