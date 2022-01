A prefeitura de Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, emitiu um alerta de perigo pelos vários pontos de alagamentos na tarde deste domingo (30). Por causa das fortes chuvas deste fim de semana, a única estrada que dá acesso à cidade (PR-405) está interditada por causa de um desmoronamento de terra e galhos. Há também pontos da estrada alagados. A princípio, ninguém se feriu.

De acordo com o comunicado da prefeitura, um ponto de apoio para desabrigados está sendo montado na Escola Municipal Antônio Barbosa Pinto. Em caso de urgência, o pedido é que acione a Defesa Civil do município pelo telefone (41) 99963-7036.

A Prefeita de Guaraqueçaba Lilian Ramos Narloch que é também vice-presidente da AMLIPA (Associação dos Municípios do Litoral) já está articulando ações com os demais prefeitos do litoral.

Nas imagens repassadas pela Secretaria de Comunicação Social de Guaraqueçaba, percebe-se que o acesso para a cidade está completamente comprometido e que várias ruas foram afetadas com a chuva. O Simepar ainda não informou a quantidade de chuva das últimas horas no município distante 174 km de Curitiba.

