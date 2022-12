Um acidente envolvendo uma pequena embarcação na Baía de Paranaguá provocou três afogamentos no início da tarde desta quinta-feira (22). Dois rapazes, um de 16 e outro de 25, foram socorridos por populares. Uma terceira vítima, um jovem de 16 anos, encontra-se submerso na água.

LEIA TAMBÉM:

>> VÍDEO: Carreta perde o freio, tomba e interdita parte da BR-277 em Morretes

>> Navio naufraga em Florianópolis com 20 tripulantes. Uma pessoa morreu

Os três jovens estavam numa canoa de fibra que transportava caranguejo quando a embarcação emborcou. As duas vítimas retiradas da água foram liberadas no local e passam bem. O Corpo de Bombeiros faz buscas na região com a ajuda de um helicóptero para encontrar a terceira vítima.