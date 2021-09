A LogComex, startup curitibana que oferece soluções em inteligência por meio de Big Data para o comércio exterior, acaba de receber um aporte de US$ 10,3 milhões (R$ 53,6 milhões) e seu fundador, Helmuth Hofstatter, irá contar a trajetória da jovem empresa na edição de setembro do Talk Vale do Pinhão, na próxima terça-feira (14), a partir das 18h30.

No bate-papo com Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Hofstatter detalhará como a plataforma da LogComex conecta toda a cadeia do comércio exterior. “A startup curitibana usa a inteligência artificial para buscar para clientes, como companhias aéreas e agentes de carga, dados de centenas de fontes distintas e, assim, encontrar os melhores fornecedores com os menores preços, além de analisar o market share e entender qual é o comportamento do mercado”, destaca Cris.

O Talk Vale do Pinhão de setembro terá transmissão on-line pelo Instagram.

LGPD e pitch

Nesta semana, também estão programados dois outros eventos gratuitos do ecossistema de inovação da capital.

Na quarta-feira (15), a partir das 14h, ocorre a palestra “LGPD sob a ótica do Direito do Trabalho”. Os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) serão discutidos por Andrea Strapasson e Katia Zanoni, advogadas e especialistas em Compliance e LGPD, que irão ainda falar sobre os cuidados necessários nas relações contratuais e na solicitação de dados e documentos. O evento será transmitido pela plataforma Microsoft Teams.

Apresentação direta e curta para potenciais investidores, o “pitch” é hoje muito adotado em eventos de rodada de negócios. Mas como vender a ideia de uma empresa de forma tão rápida e interessante? Renata Chemim, CEO e co-fundadora da startup curitibana Polen, já participou de vários pitchs e irá contar, na sexta-feira (17), às 14h, como uma comunicação eficiente pode fazer a diferença na hora de conquistar investidores e parceiros para um negócio.

A Polen é uma startup de impacto social que oferece uma plataforma de doações de recursos atrelada a compras on-line. A oficina “Pitch!” com a CEO da empresa terá transmissão pela Microsoft Teams.

Os eventos da próxima semana são organizados pela Prefeitura e Agência Curitiba.

>>> Mais informações e inscrições no portal do Vale do Pinhão.