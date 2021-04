O nome da empresa Ufa, que surgiu em Curitiba no meio da pandemia de coronavírus (covid-19), em novembro de 2020, não é uma sigla, mas sim uma expressão verbal. “Ufa! Alguém conseguiu me ajudar”. É nessa vibe que a agora empresária Cristina de Almeida Moraes Kucek Gonçalves, 36 anos, faz o maior sucesso com os seus clientes que não têm tempo nem piscar o olho por causa dos compromissos em suas empresas, e que contam com ela para resolver as situações do dia a dia da vida pessoal.

Organizar a mudança guardando cada item com carinho nas prateleiras da casa nova, levar o pai idoso do cliente para fazer prova de vida no INSS, esperar a chegada do técnico da internet, montar a planilha das contas pessoais são algumas das atividades que a Ufa realiza desde que abriu as portas. A ideia de oferecer a terceirização desses serviços veio da experiência de 15 anos dentro de uma multinacional, após uma saída aproveitando o plano de demissão voluntária.

O trabalho anterior era de secretária executiva. “Trabalhava em uma empresa onde comecei como estagiária e fui evoluindo, ocupando cargos na minha área de formação, a administração. Veio a oportunidade de trabalhar organizando os compromissos dos diretores e me identifiquei. Quando saí da empresa, em julho de 2020, o mercado de trabalho estava apertado para uma recolocação. Um empresário amigo me procurou, do nada, perguntando se eu queria uma vaga de assistente pessoal. Tive um estalo: Taí algo que eu posso oferecer com CNPJ”, contou a Cristina de Almeida.

Antes de empreender – algo inimaginável para ela até aquele momento –, foi preciso realizar uma busca mercadológica para entender o cenário local e avaliar a criação da empresa. A Cris achou uma pessoa oferecendo tais serviços em Campinas (SP). “Uma moça fantástica com a qual me identifiquei bastante. Achei os contatos e conversamos, para entender como ela fazia, se havia espaço. Acabou que estamos numa parceria, já que eu ofereço um tipo de serviço financeiro que ela não faz e vice-versa. Como ela está há mais tempo no mercado, eu recebo muito mais indicações”.

A Ufa é uma empresa para não se confundir, por exemplo, com uma de marido de aluguel. Não é uma empresa faz-tudo, mas um braço direito para o cliente que não tem tempo a perder. Ou melhor, para o cliente que tem um tempo livre caro. “Diretores e diretoras de empresas ou ocupantes de altos cargos executivos, por exemplo. Esse é o nicho de atuação da Ufa. Deixa que a gente resolve”, explica a empreendedora.

A iniciativa da Cristina de Almeida serve de inspiração para este momento de pandemia, no qual a crise financeira preocupa muitas pessoas e, às vezes, é difícil pensar em uma forma alternativa e criativa de resolver as coisas. A própria Cris teve várias preocupações quando aceitou sair da multinacional.

“O que posso dizer é que eu aproveitei a minha experiência de vida e me encontrei. Até o meu marido, que é autônomo, vai me ajudar a organizar a contabilidade da empresa. Mexi com tudo em casa. Ele é contador por formação, mas não exercia a profissão até eu criar a Ufa. Está dando tudo certo”, ressalta a empreendedora.

Cristiana Almeida (na direita) e sua equipe que resolve qualquer problema dos clientes. Foto: Divulgação.

Apenas um mês depois de abrir a Ufa, a empresa deu um salto importante em direção ao crescimento. Tudo indica que, em mais alguns meses, o case da Cristina de Almeida se torne de sucesso. “Comecei sozinha, em casa. No fim do ano passado, pelas demandas que tive, estou namorando uma parceria em Curitiba que já resultou em uma sala própria. Deve terminar em casamento. Também foi necessário criar uma equipe e dividir a Ufa em três áreas de atuação: Ufa para você, Ufa para empresas e Ufa para estrangeiros. O retorno tem sido maravilhoso”, finaliza a dona da Ufa.

No texto de apresentação da Ufa, a descrição explica que a empresa é de Curitiba, criada em 2020, e determinada a resolver problemas cotidianos de pessoas físicas e jurídicas.

“Para as pessoas, nosso foco é ajudá-las com seus assuntos rotineiros, que tomam muito o tempo do seu dia, para que aproveitem melhor a vida com suas prioridades. Já para as empresas, nosso objetivo é ajudá-las nos âmbitos administrativo, financeiro e secretarial, organizando melhor sua rotina e seus processos, para que seus dirigentes possam focar no core business da empresa. Precisa de uma mãozinha para descascar um abacaxi? Conte com a Ufa!”.

A empresa pode ser encontrada nas redes sociais com o nome @ufaresolve.