A rede paulista Assaí deve inaugurar até o fim de 2021, duas novas lojas no Paraná. As cidades escolhidas são Curitiba e Maringá, no norte do estado. A expectativa que gere 500 empregos diretos e indiretos em cada um dos municípios. No total, a empresa pretende ter sete supermercados no Paraná até o fim do ano

Em Curitiba, a loja será aberta no bairro Atuba, que faz limite com a região metropolitana da capital paranaense, pretende atender consumidores de cidades vizinhas como Pinhais, Colombo e Quatro Barras. A expansão faz parte de um projeto nacional da companhia, que prevê 28 novas lojas no Brasil em 2021.

LEIA TAMBÉM:

>> Vagas de emprego abertas em Curitiba e região: confira lista com as oportunidades

>> Biblioteca Pública do Paraná reabre ao público na segunda-feira, após um ano e cinco meses fechada

No Paraná, o Assaí chegou em 2013 e desde então atua na capital, Maringá e Londrina. “Atualmente contamos com uma variedade superior a 8 mil produtos que inclui, além de itens de alimentação, limpeza e higiene pessoal, categorias como bazar, pet, brinquedos e eletroportáteis. Esse mix pode variar dependendo da loja, e muda também regionalmente, mas foi acrescido para atender a pedidos dos nossos clientes. Temos evoluído também em oferecer serviços, como cafeteria e açougue (que oferece peças frescas, atendimento especializado e cortes na hora”, apontou a rede em nota.

Emprego

A rede indica que as novas lojas irão gerar 500 empregos diretos e indiretos em cada uma das cidades. O investimento total, segundo a empresa, será consolidado perto da inauguração das lojas.

Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaicuritibaatuba.gupy.io até o dia 17 de setembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será 100% on-line, sendo importante manter os dados cadastrais atualizados.

Entre as oportunidades, estão Chefe de Seção, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa, Auxiliar de Manutenção, Operador de Empilhadeira, entre outras funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.