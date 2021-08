A semana começa com boas notícias para quem procura emprego. As 216 Agências do Trabalhador do Paraná disponibilizam 4.483 vagas com carteira assinada em diversas empresas do Paraná. Deste total, 2.105 estão disponíveis nas agências de Curitiba e da Região Metropolitana.

Nesta semana, o maior número de vagas é para auxiliar administrativo (490), alimentador de linha de produção (217), ajudante de carga e descarga de mercadoria (217). Na capital, as oportunidades são para operador de telemarketing ativo e receptivo (395 vagas), assistente de vendas (48 vagas) e repositor de mercadorias (48 vagas).

A Agência do Trabalhador de Curitiba disponibiliza vagas para contratação imediata. São elas: mecânico de automóvel (22 vagas), chefe de serviço de limpeza (4 vagas), serralheiro (4 vagas), torneiro mecânico (2 vagas) e pintor de automóveis (1 vaga).

Captação de vagas

O secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost, explica que a pasta é responsável pela captação e intermediação de vagas através das Agências do Trabalhador.

“Nosso trabalho não para. Além da busca ativa das vagas diretamente com as empresas e o cadastro de currículos, lançamos Postos Avançados em municípios que não possuem Agências do Trabalhador, viabilizamos a qualificação da mão de obra através de cursos profissionalizantes, entre eles as Carretas do Conhecimento, e recentemente lançamos em Curitiba um projeto com mais de 400 vagas direcionado para pessoas com idade superior a 50 anos. Nosso compromisso é garantir emprego para nossa gente”, afirmou Ney.

Atendimentos nas agências

Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato pelo aplicativo Sine Fácil – disponível gratuitamente para celulares Android e iOS – ou pelos sites empregabrasil.mte.gov.br e www.justica.pr.gov.br/Pagina/Escritorios-Regionais

Já a Agência do Trabalhador de Curitiba está atendendo o público de forma presencial. Para evitar aglomeração, e respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento ocorre somente com horário marcado, das 9h às 17h. Os interessados devem agendar no site www.justica.pr.gov.br/trabalho.

As demais Agências do Trabalhador do Paraná estão seguindo os decretos municipais.

