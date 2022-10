A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) realizou na manhã desta segunda-feira (31), a sessão de abertura dos envelopes contendo proposta de preço do edital para construção do novo terminal de ônibus metropolitano de São José dos Pinhais.

Somente uma empresa apresentou proposta, a CIMA Engenharia e Empreendimentos LTDA, no valor de R$ 21.318.612,53 (vinte e um milhões, trezentos e dezoito mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e três centavos). O valor representa uma economia de 5,3% do programado pelo edital, que era R$ 22.514.708,06.

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Comec, agora fará a análise da documentação apresentada e, estando de acordo, será convocada a sessão de número 02 para abertura da documentação de habilitação. O edital prevê um prazo de execução da obra de 18 meses contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

O novo terminal

Atualmente, o Terminal Afonso Pena está localizado na Av. Rui Barbosa, nº 4900, no Bairro Afonso Pena, atendendo mais de 25.000 usuários/dia. Ele possui área total de 3.178 m², sendo 1.782 m² de área coberta.

O novo Terminal do Afonso Pena, por sua vez, será implantado na mesma avenida, no cruzamento com a Rua Anneliese Gellert Krigsner, no bairro Iná, a 1,0 km do atual terminal. O projeto contempla área total de 18.389,57 m² e área construída de 5.979,12 m².

O espaço contará com estacionamento, bicicletário, área de recreação, parque infantil, academia ao ar livre, 16 lojas e 26 plataformas de operação. O terminal possuirá três pontos de acesso para veículos do transporte coletivo, sendo dois na Rua Annelise Gellert Krigsner e um na Av. Rui Barbosa.

A nova estrutura trará melhor arranjo das linhas, evitando sobreposições nos atendimentos e desta forma, proporcionando melhor distribuição das viagens realizadas, considerando as regiões que são atendidas pelo Terminal Afonso Pena através do Terminal Boqueirão, Terminal Pinhais, Terminal Piraquara e da ligação com o centro da capital paranaense através do Terminal Guadalupe, bem como a melhoria na oferta das ligações alimentadoras nos bairros adjacentes.