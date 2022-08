A Movida, empresa de aluguel de carros, inaugurou a primeira loja para locação de carros no Shopping Curitiba. A expansão da rede no Paraná é reflexo do aquecimento no setor de locação de carros em todo o território nacional, que apresentou crescimento de 33,5% somente em 2021, de acordo com o anuário da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA).

Trata-se da terceira loja da marca em Curitiba e região metropolitana, a décima no estado do Paraná. A unidade oferecerá veículos que podem ser alugados por diárias, por pacotes mensais de 1 mil a 5 mil quilômetros por mês e até por assinatura anual, com opções de 12 meses, 18 meses, 24 meses e 36 meses.

“Estamos bastante otimistas com a abertura da nossa primeira loja em um shopping de Curitiba, é um movimento que já começamos em outras cidades. Estamos preparados para atender os diferentes tipos de público, desde turistas, pessoas que precisam se locomover dentro da própria cidade e até aqueles que preferem alugar um veículo por um longo período, ao invés ter um carro próprio”, explica Jamyl Jarrus, diretor Executivo de Vendas e Marketing da Movida.

“A chegada da Movida está totalmente alinhada com a nossa estratégia de ser mais que um centro de compras. Somos um hub de soluções que facilitam o dia a dia das pessoas, seja em mobilidade, alimentação, entretenimento, entre outros”, detalha Pamella Ikehara, gerente de Marketing do shopping.

Desde 2006 no mercado, a Movida Aluguel de Carros conta com a frota mais nova do Brasil. A loja do Shopping Curitiba oferece modelos para diferentes perfis de público e necessidades, desde carros mais básicos, como Renault KWID, Fiat Mobi e Hyundai HB20, até a linha executiva, como Tucson e Volvo. É possível alugar também carros utilitários, como Strada, Saveiro e Fiorino.

A marca oferece a todos os clientes diária de 27 horas (3 horas de cortesia no dia da devolução do veículo), locação Carbon Free, sistema GPS, Wi-fi para carro, Assistência 24 horas em todo o Brasil e diárias com proteções inclusas e quilometragem livre.

A loja da Movida fica no Piso L3 – vallet/estacionamento e o horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h. Domingos e feriados, das 10h às 20h. O shopping fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300 – Centro, Curitiba.