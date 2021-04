Uma empresa de Curitiba, a SaveCash SA, abre nesta quinta-feira (1º) um processo seletivo para contratar cem mil pessoas no Brasil todo. As vagas são para promotores de venda interessados em divulgar o aplicativo da empresa – que oferece descontos para o consumidor que comprar em estabelecimentos comerciais parceiros.

Para participar do processo, o candidato deve se inscrever via site. “Em caso de aprovação, a contratação será feita imediatamente por meio da formalização de contrato via pessoa jurídica (PJ)”, destaca a empresa em nota. “Não é necessário exclusividade e os pagamentos serão feitos através de comissões e bônus”, destaca.

O processo, aponta a SaveCash, tem patrocínio institucional da Ajinomoto Food Service, área da Ajinomoto do Brasil voltada à alimentação fora do lar.