A GhFly Network, holding curitibana que conta com as empresas GhFly e Adyante, ambas especializadas em marketing digital com foco em performance, está com as inscrições abertas para o Digital Talents 2021 LATAM, programa de estágio da companhia.

Em acelerada expansão para outros países da região, a segunda edição do programa chega em duas versões – uma em espanhol e outra em português – com um total de 25 vagas disponíveis em diversas áreas. A ideia é formar talentos brasileiros e hispanohablantes nativos, que possam contribuir com o crescimento da empresa.

“É um programa aberto e democrático, pois não é necessária experiência prévia em marketing digital. Vamos ensinar a rotina por meio de um Programa de Desenvolvimento, que será liderado por profissionais altamente qualificados na área. Nosso intuito é preparar o talento para assumir uma cadeira efetiva após a experiência”, explica Gustavo Hana, CEO da GhFly Network.

Para participar do processo seletivo do programa em Português, é obrigatório residir no Brasil e ser estudante de qualquer curso de nível superior, a partir do segundo período. Moradores de Curitiba – onde está localizada a sede da organização – e região poderão trabalhar remotamente ou no modelo híbrido, no qual será possível intercalar trabalho presencial com home office. Aqueles que moram em outra cidade ou estado irão trabalhar de forma remota.

Para participar do processo seletivo do programa em Espanhol, é obrigatório possuir Espanhol nativo e podem se inscrever estudantes de cursos de graduação residentes no Brasil ou pessoas já formadas ou cursando ensino superior em outros países da América Latina. Nestes casos, o estágio começa de forma remota e os estudantes devem se mudar para Curitiba para concluir o programa no modelo híbrido.

Benefícios

Entre os benefícios, além da oportunidade de desenvolver uma carreira no segmento e chance de efetivação, a empresa oferece vale-refeição/vale-alimentação, auxílio transporte, plano de saúde para pets, acesso à GhFly University e muito mais.

A GhFly Network ainda possui um departamento de Well-Being (bem-estar), que foi implementado com o objetivo de desenvolver programas focados no bem-estar físico e mental dos colaboradores. “Somos uma empresa inclusiva e buscamos maior diversidade. Também entendemos que há uma escassez de talentos nas áreas de tecnologia e é nosso papel proporcionar chances para quem deseja aprender e conquistar espaço no mercado de trabalho”, afirma Souzanne Dupont, Chief People Officer na GhFly Network.

O processo seletivo do Digital Talents LATAM será conduzido em português e espanhol, conforme a versão do programa, e contará com testes online, envio de vídeo currículo, dinâmica de grupo online e entrevista com a liderança. Com importantes clientes na carteira, como Fini, Hospital Albert Einsten, Banco Fibra e B.blend Brastemp, a GhFly Network pretende crescer 100% até o final de 2021, com foco não só no Brasil, mas em outros países da América Latina.

As inscrições vão até o dia 15 de agosto, no site https://conteudos.ghfly.com/digital-talents