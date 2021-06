Uma empresa de Curitiba que desenvolve softwares para o segmento de logística, transportes e frotistas, está com 30 vagas abertas para diferentes áreas, com disponibilidade para trabalho de modo híbrido e presencial. As oportunidades são para trabalhar na Gestran, nas áreas técnica, comercial, administrativa, marketing e atendimento a clientes.

“Buscamos profissionais comprometidos e que se adaptem rapidamente às situações inesperadas, com pensamento crítico, que sejam criativos para trazer soluções e identificar problemas”, explica Paulo Raymundi, CEO da Gestran.

O processo seletivo para preenchimento das vagas acontece apenas pela internet. Os interessados podem mandar currículo por e-mail (recrutamento@gestran.com.br) com o título da vaga a que pretendem se candidatar no assunto ou, podem acessar o link https://gestran.com.br/trabalhe-conosco/ e preencher as informações necessárias.

A oferta de novas vagas, segundo a empresa, vai ao encontro às suas projeções de crescer 40% em 2021 e atingir R$ 7 milhões em faturamento. Em 2020, a logtech diz ter vivenciado alta acelerada puxada pelo setor de transportes, que cresceu devido à restrição de serviços presenciais causada pela pandemia de covid-19.

Atuando em todo o Brasil, a companhia oferece ao mercado dois sistemas: um com tecnologia ERP voltado a transportadoras e uma plataforma SaaS para a gestão de frotas de veículos, entre outras soluções de tecnologia da informação.

Veja a relação completa das vagas

Desenvolvedores (front-end Angular) – 2 vagas

Desenvolvedores (back-end .Net) – 2 vagas

Desenvolvedores (Delphi) – 2 vagas

Arquiteto de Software (Microsoft Azure) – 2 vagas

Analista de Qualidade – 2 vagas

Gestor de Projetos ERP – 2 vagas

Produt Owner – 1 vaga

Analista de Marketing – 2 vagas

Pré-vendas – 2 vagas

Vendas – 2 vagas

Executivo de relacionamento de canais – 2 vagas

Representante de canais – 1 vagas

Suporte técnico – 3 vagas

Consultor Implantação ERP – 2 Vagas

Customer Success – 2 vagas

RH – 1 vaga

