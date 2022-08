O Grupo Ergon, empresa curitibana que atua no mercado de gás e energia, dobrou o faturamento desde 2019. Foi nesta data que passou a investir na parceria com geradores de energia elétrica e no modelo de compensação de créditos através da Gedisa, uma das empresas do grupo especialista em gestão de geração distribuída no fornecimento de energia elétrica compartilhada ou de autoconsumo remoto a partir de fontes renováveis, como energia solar.

Após investir R$ 6 milhões, a empresa passou a atender toda a região Sul. Em junho, o serviço de Geração Distribuída da Gedisa começou a operar na região Sudeste. A ideia é que até 2025 a operação se estenda por todo Brasil.

Outro braço da holding, a Maré Renováveis, vai inaugur sua primeira usina hidrelétrica, Tapera II, no município de Virmond, no Sudoeste do Paraná. A usina tem capacidade de 4,5 megawatts e ficará ligada à Copel Distribuidora, aumentando a capacidade que a empresa tem de atender a região. A usina teve a obra iniciada em dezembro de 2021 e gera cerca de 300 empregos diretos e indiretos.

Construção da usina Tapera II na cidade de Virmond. Divulgação

“Esse é um desafio muito importante, sobretudo porque estamos falando de um serviço que envolve inovação, tecnologia e sustentabilidade. A geração de energia é uma modalidade que só tende a crescer, já que favorece geradores, transmissores, distribuidores e consumidores”, aponta o CEO da Gedisa, Flávio Andrade.

“Em breve, as pessoas vão consumir energia como se fosse um chip de celular. E, por isso, esse é o momento ideal para falarmos de expansão nacional”, conta o CEO, que teve 20 anos de atuação na multinacional de bebidas Ambev e que está à frente da expansão do grupo.

O Grupo Ergon iniciou suas atividades há mais de 18 anos com a Gaslog. Hoje reúne diversas empresas do setor de energia. Nos últimos três anos, o grupo conquistou mais de 7 mil clientes, investiu na contratação do novo CEO e em equipes capacitadas para captar novos cooperados e prospectar novos projetos de geração.