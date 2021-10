De olho no mercado internacional, a paranaense Aeroflex vai aproveitar a ExpoDubai, uma megafeira de negócios que começou neste mês nos Emirados Árabes, para lançar uma linha de antitranspirantes com apelo natural. A empresa, que envasa anualmente 240 milhões de tubos de aerossóis, investiu R$ 5 milhões para desenvolver a BemBio e projeta comercializar 29 milhões de tubos por ano.

LEIA TAMBÉM:

> Park Shopping Boulevard, que terá 230 lojas, tem data para inauguração em Curitiba

> Cervejaria investe R$ 137 milhões em fábrica no Paraná pra reduzir gases que causam o efeito estufa

> Empresa do Paraná investe R$ 120 milhões e inaugura maior fábrica de whey protein da América Latina

“Cada vez mais, os produtos que aliam bem-estar e segurança, com o uso de matérias-primas naturais desenvolvidas em processos produtivos amigáveis ao meio ambiente, ganham espaço tanto no mercado brasileiro como internacional. A feira mundial, que irá reunir as principais inovações em diversos setores, se revela ideal para o lançamento dessa tecnologia inédita criada inteiramente por técnicos brasileiros”, diz em nota Marcio Paranhos Miksza, CEO da Aeroflex.

“Estamos preparados para estabelecer o Brasil como um dos grandes fornecedores mundiais em aerossóis para vários setores, atendendo todas às necessidades técnicas, de inovação e sustentabilidade exigidas pelo mercado internacional. O lançamento de uma tecnologia exclusiva, desenvolvida 100% no Brasil para a linha BemBio, demonstra essa possibilidade e nos posiciona na linha de frente competitiva entre os principais fornecedores mundiais”, completa.

A linha de antitranspirantes da Aeroflex é à base de água. A empresa sustenta que a BemBio “não contém ingredientes agressivos à pele e prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, sendo totalmente isenta de alumínio, álcool, triclosan e silicones”. Ainda, segundo o grupo paranaense, o antitranspirante utiliza gás ecológico de origem vegetal, “com emissão de carbono três vezes menor que os gases convencionais”, e matérias-primas naturais não testadas em animais.

A Aeroflex tem planta industrial e sede no bairro CIC, em Curitiba. Em uma área de mais de 60 mil metros quadrados, a empresa produz tintas, cosméticos e outros produtos em aerossol. Entre suas marcas estão a Mundial Prime, a Toolcolor e a My Health. A fabricante emprega 500 pessoas.

Web Stories