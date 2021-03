Uma rede curitibana de lava car decidiu ajudar aqueles profissionais de saúde que estão trabalhando por horas no combate à pandemia de covid-19. A empresa, Wow Carro Limpo, está oferecendo, em todas as suas unidades na capital, lavagens gratuitas de veículos para médicos e enfermeiros que estão trabalhando diretamente no combate à pandemia. Além disso, para os motoristas em geral, a empresa reduziu seus preços e ofertará lavagens básicas por R$ 9,90.

A campanha acontecerá até o final de março. Para médicos e enfermeiros não há limite de quantidade de lavagens, ou seja, eles poderão lavar seus veículos quantas vezes precisarem com isenção de pagamento. A ação contempla um carro por profissional e pede um breve e único cadastro.

“Nossas lavagens envolvem preocupação, desde pensar na economia de água até no bem-estar dos nossos clientes e colaboradores. Todos temos que fazer algo pelo próximo, principalmente neste momento de pandemia”, explicou Felipe Boell, CEO empresa.

A lavagem não necessita de contato humano para sua ativação e o motorista sequer precisa descer do carro para realizá-la. Mais informações no site da empresa.

Serviço

Wow posto Rodovia dos Minérios – Rua José Bajerski, 44, Abranches, Curitiba (PR)

Wow Autoposto Via Trabalhador – Rua Arthur Staude, 100, Uberaba, Curitiba (PR)

Wow Autoposto Via da Uva – Rodovia da Uva, 881, Curitiba (PR)

Wow Autoposto Sol do Botânico – Rua Urbano Lopes, 483, Curitiba (PR)

*Todas as unidades funcionam das 6 às 22 horas.