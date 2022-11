A montagem da árvore de Natal logo vai ocorrer na casa dos curitibanos. E sabia que existe empresa que faz tudo para você? Montagem, decoração e desmontagem, deixando tudo encaminhado para que o cliente utilize a decoração com a maior facilidade no próximo ano. Que tal fugir do clássico vermelho e dourado? Veja as tendências da decoração pro Natal 2022 em Curitiba.

A empresa A Arte de Encantar faz o serviço há 12 anos e vem percebendo que a clientela está aumentando a cada temporada. A correria do dia-a-dia e a comodidade de ter especialistas dentro de casa – ou da empresa – para montar uma decoração tão especial têm agradado. O custo básico para montagem, decoração e desmontagem para uma árvore de 2 metros de altura, por exemplo, custa em média R$ 350.

“São doze anos decorando casas, empresas, condomínios com árvores de Natal, utilizando arranjos, guirlandas e fazendo toda a ornamentação. A pessoa que nos procura recebe orientação para que possa adquirir os produtos e deixar o ambiente mais bonito”, disse Jéssica de Medeiros, responsável pela empresa ao lado de Isabele Jansons.

Isabele e a Jéssica. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Pedidos inusitados

Ao longo de mais de uma década, alguns pedidos para a montagem da árvore de Natal parecem ser estranhos, se pensarmos num produto de cor verde e decoração vermelho com dourado.

“Teve cliente que optou por árvore preta com tons escuros. Nem sempre dá para adequar tudo, mas fazemos conforme o pedido. Outra questão que é importante é a desmontagem, pois é preciso guardar com carinho para aumentar a durabilidade. Tem gente que deixa a árvore exposta até a Páscoa”, comentou Jéssica.

Serviço A Arte de Encantar

Caso queria entrar em contato com a Arte de Encantar Decorações, são dois telefones para WhatsApp: 41- 99628-2101 ou 41-992843551. Nas redes sociais é possível entrar em contato pelo Instagram, no AArtedeEncantarr.